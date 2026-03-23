Психолог объяснила, с чем связано снижение работоспособности россиян

Массовая усталость и снижение работоспособности россиян связаны с весенним истощением организма, нехваткой солнца, накопленным стрессом и длительным воздействием кризисных факторов. Об этом Pravda.Ru рассказала психолог, карьерный консультант Анна Мухина.

По ее словам, все это — результат совокупности сезонных и долгосрочных факторов. Это усталость после зимы, длительный стресс, тревога за будущее. В весенний период также могут обостряться хронические состояния, добавила эксперт.

«Формируется и физическое, и нервное истощение. Но сейчас на это накладывается длительный кризис, который продолжается несколько лет и усиливается обстановкой в мире и внутри страны. Люди испытывают тревогу за будущее и работу, что приводит к постоянному стрессу. Это усиливает нервное истощение и снижает работоспособность», — заключила Мухина.

Заведующая центром общественного здоровья Ольга Чиркова до этого говорила, что весна является нестабильным временем года из-за переменчивости погоды, поэтому люди могут впадать в апатию, а также становиться негармоничными и ранимыми. По ее словам, обостряться могут уже существующие проблемы. Так, например, у человека со слабым желудком может появиться гастрит, с неустойчивой психикой — апатия. При этом врач призвала не путать сезонную хандру с настоящей депрессией. Последняя является серьезным заболеванием и требует вмешательства психиатра, подчеркнула она.

