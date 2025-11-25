Назван простой способ ослабить симптомы депрессии за 30 минут

Краткая тренировка средней интенсивности может оказать быстрое и выраженное антидепрессивное действие. К такому выводу пришла международная команда ученых. Всего один тридцатиминутный сеанс физической нагрузки активирует гормональный сигнал от жировых клеток, который запускает перестройку нейронных связей в префронтальной коре и улучшает настроение. Работа опубликована в журнале Molecular Psychiatry (MP).

Депрессия остается одним из наиболее тяжелых психических расстройств, а традиционные лекарственные препараты начинают действовать лишь спустя недели или месяцы. Хотя регулярная физическая активность давно признана полезной для психического здоровья, механизм и скорость ее антидепрессивного эффекта оставались неясными.

«Несмотря на то что физические нагрузки давно рассматриваются как фактор, снижающий риск депрессии, мгновенные эффекты одного занятия практически не изучались», — отметила автор работы Соната Яу из Гонконгского политехнического университета.

Чтобы оценить действие короткой нагрузки у людей, ученые привлекли 40 студентов и сотрудников университета. Половина участников имела повышенный уровень тревоги или депрессивных симптомов. Все добровольцы пробежали 30 минут на беговой дорожке в умеренном темпе. Психологические тесты показали снижение общего уровня эмоционального напряжения, уменьшение усталости и тревоги, а также рост уверенности и бодрости.

Параллельно команда провела серию экспериментов на мышах, подвергнутых хроническому стрессу. После единственного тридцатиминутного забега у животных резко снизились признаки депрессивного поведения. Этот эффект возник уже через два часа и сохранялся до суток.

Анализ активности мозга выявил усиленную работу передней поясной коры — области, отвечающей за регулирование эмоций. Ученые обнаружили, что у мышей активировались глутаматергические нейроны, и именно их участие оказалось критически важным. Когда исследователи подавляли активность этих клеток с помощью хемогенетических методов, антидепрессивный эффект исчезал. А их искусственная активация, наоборот, воспроизводила последствия тренировки даже у животных, которые не бегали.

Ключевым элементом механизма стал гормон адипонектин, который выделяется жировыми клетками во время физической активности. После тренировки его уровень повышался в медиальной префронтальной коре. Нейроны этой зоны содержат специфические рецепторы AdipoR1, и когда ученые генетически блокировали эти рецепторы, антидепрессивное действие исчезало.

В дальнейшем исследователи намерены определить минимальную эффективную длительность тренировки, оптимальную интенсивность и изучить влияние возраста и пола на реакцию мозга. В перспективе команда планирует сформировать научно обоснованные рекомендации по использованию кратковременной физической активности как профилактической меры против депрессии.

Ранее врач назвал опасные симптомы перетренированности.