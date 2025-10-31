У бывшего мэра Владивостока изъяли активы на 1 млрд рублей

Ленинский районный суд Владивостока изъял у бывшего мэра города Владимира Николаева в доход Российской Федерации активы на 1 млрд руб. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

«Суд обратил в доход России активы экс-мэра Владивостока на 1 млрд руб.», — сказали в суде.

Там уточнили, что речь идет об имуществе Николаева, а также его соответчиков.

В сентябре Генеральная прокуратура России потребовала изъять у осужденного Николаева, членов его семьи и доверенных лиц собственность на сумму 5,3 млрд руб., а также более 700 млн руб.

25 июля стало известно, что суд Владивостока принял решение об изъятии 821 объекта недвижимости Николаева и его родственников.

Николаев находился на посту мэра Владивостока в период с 2004 по 2008 год. В декабре 2007 года он был осужден условно на 4,5 года лишения свободы за превышение должностных полномочий. 19 сентября 2008 года суд отменил назначенное Николаеву условное наказание из-за того, что он перестал отмечаться как условно осужденный, и постановил объявить его в международный розыск.

Ранее с экс-мэра Нижнего Новгорода взыскали более миллиарда рублей.