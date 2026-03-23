Киевский бар предложил посетителям почувствовать себя террористами из «Крокуса»

Бар в Киеве запустил циничную акцию с наливками к годовщине теракта в «Крокусе»

Арт-бар «Офензива» в Киеве запустил акцию, посвященную годовщине теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Рекламный пост появился на странице заведения в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Бар предлагает посетителям специальный набор закусок под названием «Крокус Сити». В подарок к нему подаются четыре рюмки наливок — по числу террористов. Акция описывается как «способ отпраздновать подвиг» преступников.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел два года назад — 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных мужчин ворвались в концертный зал и открыли огонь по людям. В результате не выжили 150 посетителей. Ранения различной степени тяжести получили более 600 человек. Общий ущерб оценивается примерно в шесть миллиардов рублей.

12 марта 2026 года Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по делу о теракте в «Крокусе». Четверых исполнителей приговорили к пожизненному лишению свободы. 11 пособников террористов также получили пожизненные сроки. Еще четверо обвиняемых проведут в колониях от 19 до 22 лет. Исполнителям также назначили штраф в размере 990 тысяч рублей. Помимо этого с фигурантов взыскали более 200 миллионов рублей в пользу потерпевших.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя пожизненные приговоры исполнителям теракта, заявил, что они понесли заслуженное возмездие. Он подчеркнул, что российская правоприменительная практика демонстрирует свою объективность и соответствует запросам общества.

Ранее один из пострадавших при теракте в «Крокусе» свел счеты с жизнью.