В Госдуме оценили приговор по делу о теракте в «Крокусе»

Причастные к теракту в «Крокус Сити Холле» понесли заслуженное возмездие, получив пожизненные сроки. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов. Он подчеркнул, что российская правоприменительная практика демонстрирует свою объективность и соответствует запросам общества.

«Я рад, что в России террористы стали в большинстве случаев почти гарантированно приговариваться к пожизненным срокам. Это важная превентивная мера. Любой потенциальный помощник в приготовлении теракта или его организатор не смогут надеяться на то, что после задержания когда-либо выйдут на свободу», — сказал парламентарий.

Суд в Москве вынес приговор фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле» 12 марта.

15 из 19 фигурантов получили пожизненные сроки. Помимо основных исполнителей, соответствующее наказание понесли и пособники, которые отвечали за перевозку оружия, снабжение боеприпасами и другое.

Теракт произошел почти два года назад, 22 марта 2024 года. Перед концертом группы «Пикник» в здание проникли исполнители с оружием и открыли огонь по людям, затем подожгли концертный зал.

Более 600 человек получили травмы, 150 не выжили. Главных фигурантов поймали в момент, когда они двигались к границе с Украиной.

Ранее один из переживших теракт в «Крокусе» покончил с собой.