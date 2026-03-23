Россиянин получил 13 лет за передачу данных Киеву

ФСБ: суд дал 13 лет колонии россиянину за связь с украинскими спецслужбами

Гражданина России Игоря Кульженкова, передававшего Киеву данные об объектах Минобороны РФ, приговорили к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ФСБ, мужчину задержали в марте 2025 года. Следствие установило, что в сентябре 2024 года он через Telegram сам вышел на связь с представителем украинских спецслужб. В ходе переписки он согласился на сотрудничество, направленное против безопасности России. По заданию куратора Кульженков собирал и передавал сведения об объектах Минобороны.

Уголовное дело возбудили по статье о государственной измене. Суд признал его виновным в совершении этого преступления и назначил 13 лет колонии строгого режима и штраф в размере 200 тысяч рублей. В ведомстве уточнили, что приговор Московского городского суда в отношении Кульженкова вступил в законную силу.

До этого жителя Симферополя признали виновным в государственной измене и приговорили к 18 годам лишения свободы.

Ранее россиянина арестовали за оформление более тысячи сим-карт для украинской разведки.