В Свиблово пенсионерка наткнулась на змею под своим диваном

Пенсионерка нашла змею под диваном в своей квартире в Свиблово

Жительница Свиблово в Северо-Восточном административном округе Москвы нашла в своей квартире змею. Об этом сообщил Telegram-канал «360 ЧП».

В публикации говорится, что пенсионерка наткнулась на змею под своим диваном. Необычный питомец просто лежал на полу и ничего не делал. Как змея попала в квартиру женщины, не сообщается. Возможно, она «сбежала» от соседей пенсионерки. Также не говорится, какую именно змею обнаружила москвичка — ядовитую или нет.

На место происшествия выехали экстренные службы.

До этого врач-терапевт Иван Ромасов рассказал дачникам, что делать при встрече со змеей. Он посоветовал не оголять тело и предпочесть обувь с высоким голенищем и толстой подошвой.

По словам медика, при встрече со змеей надо замереть на месте, тогда она сама уползет. В крайнем случае можно бросить в нее камень или любой другой предмет, чтобы спугнуть. Врач рекомендовал смотреть под ноги при кошении травы. При обнаружении змеиной норы, нельзя лезть в нее руками или какими-то предметами. Лучше залить водой из шланга и встать в сторону. Вода выгонит змею из логова, и она сама уползет подальше.

Если змея укусила, нельзя заниматься самолечением. Лучше как можно быстрее поехать в больницу, резюмировал врач.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, какие змеи могут укусить в Москве и Подмосковье.