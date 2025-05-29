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Россиянам рассказали, как себя вести при встрече со змеей

Эксперт по выживанию Алешкин: при встрече со змеей нужно проявить спокойствие
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Pixabay

С приходом тепла в лесах наблюдается повышенная активность змей. Эксперт по выживанию Дмитрий Алешкин в эфире «Радио 1» объяснил, как себя вести при встрече с рептилией и как подготовиться к прогулке на природе.

«Те, кто идет в лес, должны надеть высокую обувь: ботинки, резиновые сапоги. <...> Необходимо смотреть по сторонам, змея сама нападать не будет, у нее может быть автоматическая реакция, если вы на нее наступите и нарушите ее территорию. Еще старайтесь брать трекинговую палку в лес, чтобы ставить и видеть, куда идете», — посоветовал специалист.

При встрече со змеей следует проявлять спокойствие и отойти на безопасное расстояние.

До этого врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов предупредил, что при укусе ядовитой змеи стоит запомнить время получения раны и минимально двигаться, чтобы замедлить распространение яда по организму.

Ранее россиянам рассказали, как обезопасить детей от укуса змеи.

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