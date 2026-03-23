Названы самые популярные у россиян направления для отдыха в апреле

«Купибилет»: самым популярным направлением для отдыха в апреле стал Калининград
Самыми популярными направлениями для отдыха в России в апреле стали Калининград и Сочи, а среди зарубежных маршрутов лидером оказался Стамбул. Об этом газете «Известия» рассказали в сервисе «Купибилет».

Согласно результатам исследования, в середине весны примерно 31% всех внутренних перелетов приходится на Калининград. Средняя цена авиабилета в этот город составляет 7848 рублей. На втором месте по востребованности находится Сочи со средней стоимостью перелета 9960 рублей. Этот город выбрали 16% туристов. Тройку лидеров закрывает Санкт-Петербург, которому отдали предпочтение 15% россиян. Он по-прежнему является наиболее доступным направлением среди популярных. Средняя стоимость билета туда составляет 4548 рублей.

Помимо этого, спросом у путешественников также пользуются Махачкала и Минеральные Воды. Этими направлениями заинтересовались 14% россиян. Средняя стоимость перелетов в города составила 8574 и 10 058 рублей.

Отмечается, что лидером среди зарубежных направлений стал Стамбул, куда в апреле поедут примерно 35% российских туристов, планирующих отдых за границей. Средняя стоимость авиабилета в одну сторону составляет 15 339 рублей. Вторым по популярности оказался Баку с долей 18% и средней ценой билета 11 070 рублей, а на третьем месте расположился Ереван — 13% и 14 559 рублей.

В феврале вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян говорил, что в 2026 году в пятерку самых популярных среди российских туристов зарубежных направлений вошли Таиланд, Вьетнам, ОАЭ, Египет и Турция.

Ранее отели Турции начали делать туристам из России скидки до 50%.

 
