Отели Турции начали делать туристам из России скидки до 50%

Ряд турецких отелей начали делать россиянам скидки до 50%. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Глава туроператора Fun & Sun Владимир Рубцов отметил, что в феврале традиционно завершились высокие скидки по акции раннего бронирования. В марте они тоже всегда предоставлялись, но меньше.

В настоящее время отдельные гостиницы в Турции продолжают предлагать большие скидки, но пока это точечные предложения, они не носят массового характера, отметил эксперт.

Из-за того, что Европа сильно уменьшает объемы въезда, освободившиеся места в турецких гостиницах будут предлагать рынку России. Это предоставит местным отельерам возможность привлечь массовый поток россиян по комфортной цене, добавил Рубцов.

В феврале вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян сообщил, что в 2026 году в пятерку самых популярных среди российских туристов зарубежных направлений вошли Таиланд и Вьетнам, Арабские Эмираты, Египет и Турция.

