Раскрыты пять самых популярных у россиян стран для путешествий в 2026 году

АТОР: в топ-5 популярных для путешествий стран в 2026 году вошли Вьетнам и ОАЭ

В этом году в пятерку самых популярных среди российских туристов зарубежных направлений вошли Таиланд и Вьетнам, Арабские Эмираты, Египет и Турция. Жители уже активно бронируют туры, на данный момент большинство заказов оформляются на вторую половину апреля, рассказал 360.ru вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

«Эти направления вызывают повышенный интерес россиян. Турция тоже готовится к тому, чтобы начать свой летний сезон, но бронирования по большей части идут на вторую половину апреля, — отметил эксперт. — Сейчас преобладает Стамбул, хотя Анталья тоже показывает неплохие результаты по сравнению с прошлым годом».

Активно сейчас теплеет и в Эмиратах, а местный сезон перехода к климатической весне традиционно привлекает интерес путешественников. При этом стоимость туров сюда отличается достаточно доступными ценами – от 70-80 тыс. рублей, отметил Мурадян. В Египте, по его словам, в этот период можно отдохнуть за 50-60 тыс. рублей, а Юго-Восточной Азии ценники варьируются от 75 до 80 тыс. рублей.

