Магнитная буря на Земле на время утихла

ТАСС: магнитная буря на Земле временно утихла
Магнитная буря, которая повторно обрушилась на Землю 22 марта, в настоящее время утихла. Об этом рассказали ТАСС в Институте прикладной геофизики.

Уточняется, что уже около четырех часов степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность магнитной бури), которая измеряется по шкале из пяти уровней, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо», находится на отметке «штиль» (нулевой уровень).

21 марта на Земле была зафиксирована магнитная буря после прихода плазмы от вспышки на Солнце. Ее уровень составил G1.7, то есть был слабым.

После небольшого перерыва магнитная буря повторилась 22 марта и достигла уровня G3 («сильно»). Такая степень возмущенности может влиять на работу энергетических систем, вызывая ложные срабатывания защитных механизмов и проблемы с трансформаторами. Также возможны сбои в спутниковой и радионавигации, а также в радиосвязи.

Ранее жители Урала наблюдали полярное сияние из-за магнитных бурь.

 
