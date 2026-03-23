Жители сразу нескольких регионов России увидели полярное сияние

Минувшей ночью жители сразу нескольких российских регионов смогли увидеть в небе полярное сияние. В том числе небо окрасилось над Челябинской и Свердловской областями, сообщает 360.ru со ссылкой на очевидцев.

Причиной сияния стала мощная магнитная буря, спровоцированная вспышками на Солнце – предположительно, необычное природное явление россияне наблюдали в этом году в последний раз.

Напомним, по данным Института прикладной геофизики, накануне на Земле началась сильная магнитная буря, степень возмущенности магнитного поля Земли находится на уровне G3. До этого, 21 марта, уровень геомагнитной бури составлял G1.7, то есть был слабым.

Астрономы ранее зафиксировали аномальное слияние черных дыр.