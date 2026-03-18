«Здоровый!»: в Приморье на видео попал тигр, вышедший к дороге перед водителем

Водитель снял тигра, который выбежал прямо к дороге в Приморье. Об этом сообщает Svodka25.
Животное заметили на трассе в Анучино ночью. На кадрах с места заметно, как хищник с опаской выглядывает из-под ограждения сбоку от дороги, но вскоре усаживается около проезжей части и без агрессии наблюдает за машиной.
«Здоровый!» – эмоционально комментирует увиденное водитель.
Некоторое время он наблюдал за животным и пытался позвать его, как кошку. Позже мужчина уехал.
До этого хищника этого же вида заметили в Хабаровском крае прямо на проезжей части возле поселка Бойцова. Животное легло прямо посередине дороги, не проявляя агрессии к окружающим его автомобилям.
Сначала водители останавливались, опасаясь за жизнь, но вскоре стали просто объезжать тигра. Несмотря на оживленное движение, с дороги он не ушел сразу.
Местные жители рассказали о произошедшем охотоведам.
Ранее москвичи выбрали имена амурским тигрятам из зоопарка.