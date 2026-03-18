«Здоровый!»: в Приморье на видео попал тигр, вышедший к дороге перед водителем

В Приморье на трассе водитель сыграл в гляделки с тигром

Водитель снял тигра, который выбежал прямо к дороге в Приморье. Об этом сообщает Svodka25.

Животное заметили на трассе в Анучино ночью. На кадрах с места заметно, как хищник с опаской выглядывает из-под ограждения сбоку от дороги, но вскоре усаживается около проезжей части и без агрессии наблюдает за машиной.

«Здоровый!» – эмоционально комментирует увиденное водитель.

Некоторое время он наблюдал за животным и пытался позвать его, как кошку. Позже мужчина уехал.

До этого хищника этого же вида заметили в Хабаровском крае прямо на проезжей части возле поселка Бойцова. Животное легло прямо посередине дороги, не проявляя агрессии к окружающим его автомобилям.

Сначала водители останавливались, опасаясь за жизнь, но вскоре стали просто объезжать тигра. Несмотря на оживленное движение, с дороги он не ушел сразу.

Местные жители рассказали о произошедшем охотоведам.

