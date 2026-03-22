Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Гаване частично восстановили электроснабжение после третьего за месяц блэкаута на Кубе

Ramon Espinosa/AP

Электроснабжение кубинской столицы после очередного полного отключения национальной электроэнергетической системы, восстановлено на 33%. Об этом сообщает государственная кубинская электроэнергетическая компания в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что по состоянию на 12:30 (19:30 мск) в Гаване восстановили электроснабжение 17 подстанций, 94 распределительных, которые обслуживают 284,5 тысяч клиентов, что составляет 33% потребностей города.

Также подачу электричества восстановили в 36 важных медицинских учреждениях и трех основных системах водопровода кубинской столицы.

До этого сообщалось, что очередной блэкаут на Кубе, ставший третьим за март, произошел из-за внезапного выхода из строя генератора на ТЭС Нуэвитас в провинции Камагуэй.

Предыдущее отключение электричества произошло 16 марта. Тогда компания Unión Eléctrica de Cuba сообщила, что энергетическая система Кубы полностью вышла из строя. Восстановительные работы велись до 18 марта.

О полных и частичных блэкаутах на Кубе сообщалось и ранее. Один из них произошел произошел 10 марта, другой — 4 марта.

Ранее Куба в условиях энергоблокады США начала использовать солнечные батареи из Китая.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
