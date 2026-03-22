В Гаване частично восстановили электроснабжение после третьего за месяц блэкаута на Кубе

Электроснабжение в Гаване после сбоя восстановлено на 33%

Электроснабжение кубинской столицы после очередного полного отключения национальной электроэнергетической системы, восстановлено на 33%. Об этом сообщает государственная кубинская электроэнергетическая компания в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что по состоянию на 12:30 (19:30 мск) в Гаване восстановили электроснабжение 17 подстанций, 94 распределительных, которые обслуживают 284,5 тысяч клиентов, что составляет 33% потребностей города.

Также подачу электричества восстановили в 36 важных медицинских учреждениях и трех основных системах водопровода кубинской столицы.

До этого сообщалось, что очередной блэкаут на Кубе, ставший третьим за март, произошел из-за внезапного выхода из строя генератора на ТЭС Нуэвитас в провинции Камагуэй.

Предыдущее отключение электричества произошло 16 марта. Тогда компания Unión Eléctrica de Cuba сообщила, что энергетическая система Кубы полностью вышла из строя. Восстановительные работы велись до 18 марта.

О полных и частичных блэкаутах на Кубе сообщалось и ранее. Один из них произошел произошел 10 марта, другой — 4 марта.

Ранее Куба в условиях энергоблокады США начала использовать солнечные батареи из Китая.