Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Франция столкнулась с дефицитом яиц

Euronews: в супермаркетах Франции наблюдается острая нехватка яиц
Vladeep/Shutterstock/FOTODOM

Во Франции яйца начали исчезать с полок супермаркетов на фоне растущего спроса и низкого уровня производства. Об этом сообщает телеканал Euronews.

По его данным, из-за снижения покупательной способности все больше французов заменяют мясо яйцами, однако производство не поспевает за потреблением.

В среднем во Франции на одного человека приходится более 220 яиц в год. Стране требуется дополнительно около 300 млн яиц ежегодно, чтобы удовлетворить потребности населения. Фермеры не справляются с нагрузкой, при этом дефицит не связан ни с протестами аграриев, ни с птичьим гриппом, отмечается в материале.

В отраслевой организации CNPO признали, что рост спроса носит устойчивый, а не сезонный характер. Перебои с поставками ощущают и пекарни. По словам владельцев заведений общепита, яйца приходится закупать у нескольких поставщиков, а рост издержек вынуждает пекарни отказываться от приготовления круассанов.

Как отмечает портал L'Internaute, партии яиц в магазинах раскупают за считанные минуты, а спрос на них растет примерно на 5% в год последние три года.

В декабре эксперт рынка ритейла Андрей Карпов прокомментировал новость о том, что птицефабрика «Волжанин», обеспечивающая около 20% рынка куриных яиц и мяса в Центральном федеральном округе, приостановила отгрузку продукции из-за птичьего гриппа. По мнению специалиста, сложившаяся ситуация вряд ли сильно взвинтит цены на яйца, поскольку на текущий момент на рынке достаточно предложений, а ценники находятся в большом диапазоне.

Ранее лидеру французской партии разбили яйцо о голову на автограф-сессии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27621973_rnd_2",
    "video_id": "record::d117b101-4a3b-463b-9a53-7011e1fa3900"
}
 
Теперь вы знаете
Морозные каникулы: законно ли ребенку прогулять школу в непогоду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+