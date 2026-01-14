Франция столкнулась с дефицитом яиц

Во Франции яйца начали исчезать с полок супермаркетов на фоне растущего спроса и низкого уровня производства. Об этом сообщает телеканал Euronews.

По его данным, из-за снижения покупательной способности все больше французов заменяют мясо яйцами, однако производство не поспевает за потреблением.

В среднем во Франции на одного человека приходится более 220 яиц в год. Стране требуется дополнительно около 300 млн яиц ежегодно, чтобы удовлетворить потребности населения. Фермеры не справляются с нагрузкой, при этом дефицит не связан ни с протестами аграриев, ни с птичьим гриппом, отмечается в материале.

В отраслевой организации CNPO признали, что рост спроса носит устойчивый, а не сезонный характер. Перебои с поставками ощущают и пекарни. По словам владельцев заведений общепита, яйца приходится закупать у нескольких поставщиков, а рост издержек вынуждает пекарни отказываться от приготовления круассанов.

Как отмечает портал L'Internaute, партии яиц в магазинах раскупают за считанные минуты, а спрос на них растет примерно на 5% в год последние три года.

В декабре эксперт рынка ритейла Андрей Карпов прокомментировал новость о том, что птицефабрика «Волжанин», обеспечивающая около 20% рынка куриных яиц и мяса в Центральном федеральном округе, приостановила отгрузку продукции из-за птичьего гриппа. По мнению специалиста, сложившаяся ситуация вряд ли сильно взвинтит цены на яйца, поскольку на текущий момент на рынке достаточно предложений, а ценники находятся в большом диапазоне.

