На юге Украины выявили повреждение инфраструктурного объекта

Инфраструктурный объект в Одесской области получил повреждения. Об этом в своем Telegram-канале написал глава администрации региона Олег Кипер.

«Поврежден объект критической инфраструктуры и часть оборудования», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что на объекте также произошел пожар.

17 марта в министерстве обороны России рассказали, что военнослужащие страны поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Удары наносились по сооружениям, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, в течение суток российские бойцы нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников в 149-ти районах. При выполнении боевых задач военные Вооруженных сил России использовали беспилотные летательные аппараты, артиллерийские орудия и ракетные комплексы.

За день до этого украинское издание «Страна.ua» написало, что обломки дрона упали рядом с монументом Независимости в центре Киева. Публикация была дополнена видеозаписью.

Ранее российские войска нанесли массированный ночной удар по инфраструктуре ВСУ.