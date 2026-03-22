В аэропортах Домодедово и Жуковский отменили ограничения

Временные ограничения сняли в аэропорту Домодедово и Жуковский

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Домодедово. Об этом сообщили в Telegram-канале Росавиации.

«Аэропорт Домодедово. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Позже появилось аналогичное сообщение о снятии ограничений в Жуковском.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавили в Росавиации.

Днем 21 марта сообщалось о вводе ограничений в этих воздушных гаванях. Обычно их вводят во время действия режима опасности БПЛА. Спустя несколько часов ограничения отменили.

Вновь ограничения были введены в ночь на 22 марта.

Москву с вечера 20 марта пытаются атаковать украинские беспилотники. В 18:35 мск мэр города Сергей Собянин сообщал об уничтожении 21 дрона, летевшего на столицу. В тот же день был уничтожен еще один БПЛА. 21 марта Собянин заявлял о ликвидации 31 беспилотника.

Ранее аэропорт Саратова приостановил полеты.