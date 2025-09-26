Скончался Тигран Кеосаян

Умер режиссер Тигран Кеосаян. Об этом заявила его жена Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо», — написала Симоньян.

Кеосаян умер после девяти месяцев в коме на 60-м году жизни.

8 января Симоньян сообщила, что ее супруг Кеосаян впал в кому после пережитой клинической смерти. По словам журналистки, муж уже долгое время испытывал проблемы с сердцем и перенес два инфаркта.

В январе 2008 года Кеосаян был госпитализирован в предынфарктном состоянии. Он прошел курс лечения в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, где ему была проведена операция по установке стента в артерию для восстановления нормального кровотока. Через два года у режиссера возникли аналогичные симптомы, и он снова оказался в больнице. Медики обнаружили острый инфаркт миокарда. Тогда был проведен повторный курс стентирования, чтобы улучшить кровообращение и снизить риски дальнейших проблем с сердцем.

Ранее Симоньян сделали операцию.