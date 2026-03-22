В Крыму объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Крыму. Об этом сообщили в приложении МЧС России.

«Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!» — говорится в сообщении.

Сигнал об опасности поступил в 4:24 по московскому времени.

Гражданам рекомендуется не покидать свои дома, держаться подальше от окон.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе ракетного удара по Брянску, нанесенного 10 марта, повредили более трех десятков домов.

10 марта военные ВСУ атаковали Брянск с помощью крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух — земля». Одной из целей стал завод «Кремний Эл», где производят микросхемы для мобильных устройств. Кроме того, ударам подверглись гражданские объекты. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, восемь человек получили несовместимые с жизнью ранения.

Ранее СК возбудил дело о теракте после ракетного удара по Брянску.