Сотни квартир получили повреждения при ракетном ударе ВСУ по Брянску

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе ракетного удара по Брянску, нанесенного 10 марта, повредили более трех десятков домов. Об этом в Telegram-канале сообщила администрация города.

«33 поврежденных дома, 244 квартиры. И это не окончательный результат», — говорится в заявлении.

Для обследования зданий была создана специальная комиссия, в состав которой вошли сотрудники администрации Советского района Брянска, городского управления ЖКХ, управления капитального строительства Брянской области и архитектурно-планировочного бюро. К 18 марта комиссия осмотрела 236 квартир.

«Шесть собственников жилья до сих пор не объявились», — подчеркивается в публикации.

В ней уточняется, что владельцев недвижимости продолжают ждать в администрации Советского района.

10 марта военные ВСУ атаковали Брянск с помощью крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух — земля». Одной из целей стал завод «Кремний Эл», где производят микросхемы для мобильных устройств. Кроме того, ударам подверглись гражданские объекты. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, восемь человек получили несовместимые с жизнью ранения.

Ранее от двух европейских стран потребовали осудить атаку ВСУ на Брянск.

 
