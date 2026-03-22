Посол рассказал о потерях Кипра из-за снижения турпотока из России

Зязиков: Кипр теряет миллиард евро в год из-за снижения турпотока из РФ
Кипр лишается около €1 млрд в год после снижения туристического потока из России. Об этом РИА Новости заявил посол РФ в Никосии Мурат Зязиков.

«По экспертным оценкам, утрата этого сегмента означает для экономики Кипра недополучение примерно €1 млрд прибыли в год», — рассказал дипломат.

До этого вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что полная отмена шенгенских виз для россиян невозможна, поскольку в Европе действует закон о свободе передвижения.

В ноябре прошлого года Еврокомиссия (ЕК) запретила выдачу новых многоразовых шенгенских виз гражданам России, обязав подавать заявление под каждую поездку. Решение обосновано рисками безопасности из-за конфликта на Украине. Ограничения распространяются на туристические визы, при этом допускаются исключения для гуманитарных случаев.

Ранее Кипр приостановил прием заявок на визу в России.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

