У расследовавшего связи Трампа с Россией прокурора нашли болезнь Паркинсона

Бывшему спецпрокурору, расследовавшему связь предвыборного штаба президента Дональда Трампа с Россией в 2016 году, и экс-главе ФБР Роберту Мюллеру четыре года назад диагностировали болезнь Паркинсона. Об этом сообщили члены его семьи, передает газета The New York Times.

По данным издания, в последние месяцы службы мужчина испытывал трудности с речью и подвижностью. Из-за его состояния комитет конгресса отозвал запрос на дачу показаний в рамках расследования действий правительства в отношении финансиста Джеффри Эпштейна.

Родственники Мюллера рассказали, что прокурор оставил юридическую практику в конце 2021 года. Источники из семьи мужчины попросили уважать его право на частную жизнь.

Американские спецслужбы заподозрили Россию во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. На Западе этот скандал известен как Russiagate.

Итоговый доклад Мюллера был обнародован 18 апреля 2019 года. Чиновник заявил, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с Россией. Подробнее о расследовании — в материале «Газеты.Ru».

