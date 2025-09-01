На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У расследовавшего связи Трампа с Россией прокурора нашли болезнь Паркинсона

Jonathan Ernst/Reuters

Бывшему спецпрокурору, расследовавшему связь предвыборного штаба президента Дональда Трампа с Россией в 2016 году, и экс-главе ФБР Роберту Мюллеру четыре года назад диагностировали болезнь Паркинсона. Об этом сообщили члены его семьи, передает газета The New York Times.

«У Роберта С. Мюллера III, бывшего спецпрокурора, расследовавшего связи между предвыборным штабом президента Трампа и Россией, четыре года назад диагностировали болезнь Паркинсона», — говорится в статье.

По данным издания, в последние месяцы службы мужчина испытывал трудности с речью и подвижностью. Из-за его состояния комитет конгресса отозвал запрос на дачу показаний в рамках расследования действий правительства в отношении финансиста Джеффри Эпштейна.

Родственники Мюллера рассказали, что прокурор оставил юридическую практику в конце 2021 года. Источники из семьи мужчины попросили уважать его право на частную жизнь.

Американские спецслужбы заподозрили Россию во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. На Западе этот скандал известен как Russiagate.

Итоговый доклад Мюллера был обнародован 18 апреля 2019 года. Чиновник заявил, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с Россией. Подробнее о расследовании — в материале «Газеты.Ru».

Ранее помощница Эпштейна рассказала о поведении Трампа.

