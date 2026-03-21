Видео: бензовоз взорвался на трассе под Ростовом

В Ростовской области бензовоз загорелся в массовом ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона в своем Telegram-канале.

«Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП на 33 км а/д «Ростов-Таганрог». По предварительным данным, произошло возгорание бензовоза. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП», – говорится в публикации.

Автомобилисты запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, как несколько автомобилей горят на проезжей части, при этом пламя охватило машины полностью. По словам очевидцев, в результате ДТП есть пострадавшие.

