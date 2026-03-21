В аэропорту еще одного российского города ввели ограничения

В аэропорту Уфы приостановили прием и отправку самолетов

В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Уфа. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что ограничения необходимы, чтобы обеспечить безопасность полетов.

До этого ограничения на полеты ввели в аэропортах Ижевска, Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Пскова, Самары, Ульяновска, Волгограда и Саратова.

20 марта в аэропорту Внуково вводили временные ограничения. Также аэропорт Калуги временно не принимал и не выпускал рейсы.

Минобороны РФ сообщало, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 66 дронов над регионами РФ за три часа вечером в пятницу.

