Новосибирский губернатор прояснил ситуацию с новыми очагами пастереллеза

В Новосибирской области новые очаги пастереллеза не выявляют уже на протяжении 15 дней. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Травников.

По его словам, подобная тенденция подтверждает эффективность мер по борьбе с заболеванием. Травников также напомнил, что для владельцев личных подсобных хозяйств потеря животных — тяжелая и болезненная ситуация, однако все принятые властями меры являются законными и соответствующими требованиям нормативных актов РФ, правительства Новосибирской области и ветеринарным правилам.

Губернатор добавил, что для закрепления результата по предотвращению распространения пастереллеза необходимо завершить все мероприятия, включая изъятие скота в населенных пунктах в зонах заболевания.

Накануне глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что конфискация и уничтожение больных и подозрительных животных в Новосибирской области было единственным способом остановить распространение пастереллеза. Глава ведомства подчеркнул, что если бы болезнь можно было надежно вылечить и оставить животное в стаде, решение было бы другим.

В то же время Данкверт указал на слабую коммуникацию с аграриями по пастереллезу и подтвердил отсутствие рисков для потребителей из-за вспышки инфекции у животных в Новосибирской области.

Ранее на Алтае отменили карантин в очагах пастереллеза.