Власти рассказали, ждать ли жителям Новосибирской области дефицита мяса

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что дефицита мяса и молока в регионе не предвидится. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в результате распространения заболевания в регионе пострадала небольшая доля от общего производства.

«Мы мониторим, <...>, наличие продовольствия на наших оптовых базах и в наших торговых сетях, сроки поставки. Я вас заверяю, никакого дефицита продуктов в Новосибирской области ни сейчас нет, ни в будущем не предвидится», — поделился Травников.

19 марта губернатор Новосибирской области говорил, что проводимые в регионе ветеринарные меры для предотвращения опасных заболеваний животных являются строгими, но необходимыми.

В нескольких регионах России фермеры заявили о массовом изъятии и уничтожении коров под предлогом борьбы с пастереллезом. Об этих случаях сообщают в Пензенской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае. В одном из сел люди уже выходили протестовать и перекрывали дорогу, опасаясь потерять единственный источник дохода. Фермеры заявили, что им не показали справок, подтверждающих заболевания животных, а ликвидированные коровы были здоровыми.

Ранее на Алтае отменили карантин в очагах пастереллеза.