На Земле ожидается сильнейшая за последние месяцы магнитная буря

ИКИ РАН: сильнейшая магнитная буря на Земле продлится почти неделю
Сильнейшая за последние месяцы магнитная буря начнется на Земле в четверг и продлится около шести дней. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ РАН) в Telegram-канале.

Как отмечается в сообщении, за последние сутки прогноз несколько раз пересчитывался в сторону ужесточения.

«Полная продолжительность периода геомагнитных возмущений составит около шести суток — до вторника будущей недели (24 марта)», - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

На силу магнитной бури повлияли несколько факторов. Во-первых, к планете идет выброшенная вспышками солнечная плазма. А во-вторых, влияние оказывают корональные дыры на Солнце.

Предполагается, что пик бури может произойти с 19 по 21 марта. В это время на планете могут возникнуть полярные сияния на широтах 50-55 градусов. Ослабевать магнитная буря начнет с 22 по 24 марта, когда будет наблюдаться более слабый «хвост» от влияния корональных дыр.

17 марта в Лаборатории рассказали, что на Солнце произошла крупная вспышка с выбросом плазмы в сторону Земли. Во время вспышки был также разрушен и выброшен в космос находившийся вблизи эпицентра протуберанец среднего размера. Он дополнительно увеличит массу выброшенного газа.

Ранее россиянам объяснили, как подготовиться к магнитным бурям.

 
Удар Ирана по крупнейшему в мире СПГ-комплексу и 999-я шайба Овечкина. Что нового к утру 19 марта
