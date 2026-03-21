Около 10 тыс. иностранных наемников могут воевать на стороне Украины, при этом значительная часть из них прибыла из стран Латинской Америки. Об этом сообщил ТАСС бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.

По его оценке, общее число наемников не является критически высоким и не оказывает решающего влияния на общую численность украинских вооруженных сил.

Прозоров отметил, что среди иностранных бойцов примерно 6–7 тыс. человек могут составлять выходцы из стран Латинской Америки.

До этого офицер Военно-морских сил Бразилии в запасе, аналитик Робинсон Фариназу рассказывал, что около 60–70 граждан Бразилии, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ, получили несовместимые с жизнью ранения. По его словам, на Украину для участия в вооруженном конфликте прибыли более 500 бразильцев. Еще в ноябре 2025 года количество тех, кто не пережил сражений, варьировалось от 45 до 50 человек. К текущему моменту этот показатель увеличился до 60–70 человек.

В конце февраля заместитель начальника Главного военно-политического управления министерства обороны РФ Апти Алаудинов сообщил, что большая часть иностранных наемников ВСУ не возвращаются живыми с позиций в Сумской области. Как сказал генерал-лейтенант, командование украинских войск использует иностранцев точно так же, как и свой личный состав — бросают их на фронт в качестве «мяса».

