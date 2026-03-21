Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Названо число иностранных наемников на стороне ВСУ

Экс-сотрудник СБУ Прозоров: до 10 тыс. наемников воюют на стороне ВСУ
Yan Dorbronosov/Reuters

Около 10 тыс. иностранных наемников могут воевать на стороне Украины, при этом значительная часть из них прибыла из стран Латинской Америки. Об этом сообщил ТАСС бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.

По его оценке, общее число наемников не является критически высоким и не оказывает решающего влияния на общую численность украинских вооруженных сил.

Прозоров отметил, что среди иностранных бойцов примерно 6–7 тыс. человек могут составлять выходцы из стран Латинской Америки.

До этого офицер Военно-морских сил Бразилии в запасе, аналитик Робинсон Фариназу рассказывал, что около 60–70 граждан Бразилии, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ, получили несовместимые с жизнью ранения. По его словам, на Украину для участия в вооруженном конфликте прибыли более 500 бразильцев. Еще в ноябре 2025 года количество тех, кто не пережил сражений, варьировалось от 45 до 50 человек. К текущему моменту этот показатель увеличился до 60–70 человек.

В конце февраля заместитель начальника Главного военно-политического управления министерства обороны РФ Апти Алаудинов сообщил, что большая часть иностранных наемников ВСУ не возвращаются живыми с позиций в Сумской области. Как сказал генерал-лейтенант, командование украинских войск использует иностранцев точно так же, как и свой личный состав — бросают их на фронт в качестве «мяса».

Ранее стало известно, сколько кубинские женщины получают за службу в ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!