«Зеленскому будет тяжело подняться»: как Россия ответит на 250 дронов под Москвой

Армии России необходимо нанести по Украине массированный удар после того, как ВСУ в течение двух дней запустили по Москве около 250 беспилотников. Ответ должен быть таким, чтобы украинскому лидеру Владимиру Зеленскому потом «было тяжело подняться». Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник.

«Зеленский пытается так напомнить о себе, что он есть. Видите, основной налет по столице нашей родины, который ему не удался и за который он получит по полной. Получит беспрецедентно. Я думаю, что тут у нас для этого хватает сил, возможностей», — подчеркнул он.

Колесник добавил, что «ответ будет беспрецедентный» после запуска около 250 беспилотников по Москве за последние два дня.

«Думаю, что массированными ударами надо уже отвечать. Не просто где-то дронами, для этого все возможности [есть] <...> Я думаю, здесь должен быть серьезный массированный удар, после которого будет тяжело Зеленскому подняться.

Утром 16 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние двое суток силы ПВО уничтожили непосредственно на подлете к столице и на втором рубеже по направлению к Москве около 250 украинских БПЛА.

