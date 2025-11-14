Врач рассказала, как выявить диабет у детей

Врач Петеркова: жажда может указывать на диабет у детей

Сахарный диабет у детей может развиваться постепенно, поэтому родителям бывает трудно заметить первые признаки недуга. Об этом kp.ru рассказала доктор медицинских наук, главный внештатный детский специалист эндокринолог Минздрава России, заведующая кафедрой детской эндокринологии-диабетологии Института детской эндокринологии Валентина Петеркова.

«Бывает, думают про кишечную инфекцию, потому что болит живот, рвота у больного, и его везут в инфекционную больницу, но не измеряют уровень сахара в крови», — отметила эксперт.

К тревожным признакам врач отнесла частое мочеиспускание, постоянную жажду и ночные пробуждения. При появлении таких симптомов стоит проверить уровень сахара, подчеркнула Петеркова.

Врач-эндокринолог медицинской компании СберЗдоровье Маргарита Белоусова до этого рассказала «Газете.Ru», что неочевидным симптомом сахарного диабета является временное ухудшение зрения. Длительно повышенный уровень глюкозы в крови способен вызывать некоторые изменения в сетчатке глаз, что, в свою очередь, может приводить к снижению остроты зрения.

Ранее врач развеяла главный миф о сахарном диабете.