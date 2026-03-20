Врач перечислила первые признаки сахарного диабета второго типа

Сахарный диабет второго типа, с которым чаще всего сталкиваются люди старше 40 лет с избыточной массой тела, зачастую протекает бессимптомно на протяжении долгого времени. Об этом RT сообщила врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова.

По словам специалиста, у пациентов с сахарным диабетом второго типа могут быть неспецифические жалобы, такие как слабость, быстрая утомляемость и снижение памяти. Если уровень сахара в крови постоянно остается высоким, начинают появляться и другие ранние симптомы: сильная жажда, частое мочеиспускание, кожный зуд, ухудшение зрения, долгое заживление ран и грибковые инфекции.

Врач добавила, что также на сахарный диабет может указывать потеря веса без объяснимых причин.

«При сахарном диабете второго типа глюкоза в крови не может попасть в клетки организма для выработки энергии. Из-за этого клетки «голодают», даже если в крови очень много глюкозы. В результате организм начинает сжигать жир и мышцы, чтобы получить энергию, что ведёт к резкому похудению», — рассказала она.

По словам эксперта, столкнуться с сахарным диабетом второго типа больше остальных рискуют люди старше 45 лет, пациенты с артериальной гипертонией или сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также те, у кого низкая физическая активность, избыточная масса тела или есть родственники с этим заболеванием. Помимо этого, у женщин дополнительными факторами риска могут стать сахарный диабет во время беременности и наличие синдрома поликистозных яичников.

Врач подчеркнула, что зачастую диагностировать сахарный диабет второго типа удается во время диспансеризации, профилактического осмотра или в результате госпитализации по поводу любого другого заболевания. При этом отсутствие регулярного медицинского обследования может отсрочить установление сахарного диабета на 7-9 лет от начала.

Врач-диетолог, нутрициолог и терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова до этого говорила, что бороться с тягой к сладкому стоит постепенно. По ее словам, можно понемногу снижать количество сахара в напитках, а также количество десертов в рационе. При этом для минимизации соблазна лучше убрать сладости из зоны видимости.

