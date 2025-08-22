На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин оценил строительство Курской АЭС-2

Путин назвал впечатляющим строительство новой Курской АЭС-2
true
true
true
close
Кадр из видео/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал впечатляющим строительство новой Курской АЭС-2. Об этом сообщает РИА Новости.

«Впечатляет, честно говоря. Правда», — сказал глава государства.

Путин также назвал логичным строительство промышленных мощностей в Курской области, которые бы обеспечивала новая Курская АЭС-2.

В мае текущего года президент побывал на стройплощадке Курской АЭС-2.

Курская АЭС в Курчатове — одна из крупнейших электростанций в Центрально-Черноземном регионе. Она обеспечивает энергией 19 областей Центральной России. Три энергоблока с канальными реакторами дают мощность 3 ГВт.

В настоящее время строятся энергоблоки №1 и №2 Курской АЭС-2 с новыми реакторами ВВЭР-ТОИ. Они рассчитаны на 60 лет работы, с возможностью продления еще на 20. В 2025 году Ростехнадзор разрешил начать подготовку площадки для блоков №3 и №4. Курская АЭС-2 — часть масштабного плана по развитию атомной энергетики в стране.

Ранее Путин назвал число занятых в атомной отрасли России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами