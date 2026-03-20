Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Автомобили

Курьер сделал кульбит в воздухе в ДТП с немецким дипломатом

112: немецкий дипломат сбил курьера в Петербурге

В Санкт-Петербурге немецкий дипломат сбил курьера, выезжая с подземной парковки. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«23-летний сотрудник генконсульства Германии Денис Хофман выезжал с подземной парковки и сбил курьера Никиту Зуева. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга и травмой колена. После ДТП Хофман уехал, не дождавшись полиции и скорой помощи», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль выезжает на проезжую часть, в этот момент по дороге едет курьер, который на скорости врезается в транспорт. От удара водитель подлетает в воздух, переворачивается и падает на землю. К пострадавшему подбегают дипломат и очевидец, которые уводят курьера с проезжей части.

По данным канала, правоохранители возбудили уголовное дело в отношении сотрудника консульства. 16 марта он не явился в суд, сославшись на дипломатический иммунитет.

Также сообщается, что Денис Хофман занимается юридической защитой немецких граждан в Петербурге.

Ранее автомобиль с полицейскими разбился в аварии в Москве.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!