Курьер сделал кульбит в воздухе в ДТП с немецким дипломатом

В Санкт-Петербурге немецкий дипломат сбил курьера, выезжая с подземной парковки. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«23-летний сотрудник генконсульства Германии Денис Хофман выезжал с подземной парковки и сбил курьера Никиту Зуева. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга и травмой колена. После ДТП Хофман уехал, не дождавшись полиции и скорой помощи», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль выезжает на проезжую часть, в этот момент по дороге едет курьер, который на скорости врезается в транспорт. От удара водитель подлетает в воздух, переворачивается и падает на землю. К пострадавшему подбегают дипломат и очевидец, которые уводят курьера с проезжей части.

По данным канала, правоохранители возбудили уголовное дело в отношении сотрудника консульства. 16 марта он не явился в суд, сославшись на дипломатический иммунитет.

Также сообщается, что Денис Хофман занимается юридической защитой немецких граждан в Петербурге.

