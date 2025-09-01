Ворота консульства России в Сиднее протаранил автомобиль, ранен полицейский

В ограду здания консульства России в Сиднее въехал автомобиль, передает 9News.

По данным телеканала, полицейских вызвали в здание диппредставительства на улице Фуллертон-стрит в Новом Южном Уэльсе около 8:00 (1:00 мск) из-за несанкционированной стоянки транспортного средства на подъездной дорожки. Правоохранители пытались поговорить с водителем, но он въехал в ворота консульства. После этого 39-летнего мужчину арестовали. Сейчас он сотрудничает со следствием.

«24-летний полицейский констебль получил травму руки и был госпитализирован парамедиками», — сообщает телеканал.

В прошлом январе проживающий в Швеции гражданин Украины пытался протаранить ворота посольства России в Стокгольме на легковом автомобиле. Прорваться на территорию дипмиссии ему не удалось, его задержала полиция. Какого-либо серьезного ущерба посольству не было причинено.

В дипмиссии рассказали, что 2015 и 2018 годах мужчина уже совершал нападения на посольство и торговое представительство России в Швеции, был признан психически неадекватным и направлялся шведскими властями на лечение. Перед инцидентом с воротами он вновь начал совершать провокационные действия в отношении загранучреждений РФ, однако полиция не предпринимала никаких действий.

Ранее Lexus с дипломатическими номерами Вьетнама врезался в столб в Москве.