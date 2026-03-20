Генералу Росгвардии дали 12 лет строгого режима за 15-миллионный откат

Экс-генерал Росгвардии Рябых получил 12 лет за крупную взятку с оружейников

Бывший начальник департамента Росгвардии Константин Рябых приговорен к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 34 млн рублей за взятку по госконтракту на поставку БПЛА и комплекса борьбы с ними. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело экс-чиновника рассматривал 235-й гарнизонный военный суд. Он также лишил Рябых воинского звания генера-майора и всех врученных ему ранее государственных наград.

Рябых был арестован в феврале 2025 года через несколько дней после задержания и тогда же уволен с занимаемой должности. В ноябре стало известно, что он отказывается признавать вину в получении взятки.

Следствие установило, что Росгвардия заключила с компанией «Оружейная палата» госконтракт за 1,3 млрд рублей на поставку беспилотников и средств борьбы с ними — ружей «Выжигатель».

Из материалов дела следует, что Рябых получил 15 млн рублей за лоббирование интересов «Оружейной палаты». Проверка поставленных «Выжигателей» показала, что они непригодны для применения в заявленных целях. Задержанные представители компании дали показания против своего контрагента из Росгвардии.

Ранее осужденный за взятку экс-генерал Росгвардии отправился на СВО.