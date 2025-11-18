На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генерал Росгвардии не признал вину в получении взятки

Генерал-майор Рябых отказался признавать вину во взятке в размере 15 млн рублей
Бывший руководитель департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-майор Константин Рябых отказался признавать вину в получении взятки в размере 15 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Рябых не считает себя виновным в инкриминируемом преступлении, а именно - в получении взятки в особо крупном размере», - сказано в материалах дела.

17 февраля сообщалось, что военный суд в Москве арестовал генерала Константина Рябых по делу о взятке в размере 15 млн рублей. Он также был уволен с занимаемой должности.

По версии следствия, между Росгвардией и компанией «Оружейная палата» был заключен госконтракт на 1,3 млрд рублей по поставке средств борьбы с БПЛА. В данном случае речь шла о ружьях «Выжигатель». Рябых взял за лоббирование интересов компании в качестве взятки 15 млн рублей. Однако проверка ружей показала, что они непригодны для использования, а госконтракт выполнен недобросовестно. Представители компании «Оружейная палата», задержанные по этому делу, дали показания на Рябых.

Ранее российского бизнесмена обвинили во взятке за путевку в зону СВО.

