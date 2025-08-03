Осужденный за взятку экс-генерал Росгвардии отправился на СВО

Заместитель командующего Центральным округом Росгвардии Вадим Драгомирецкий отправился в зону специальной военной операции. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника канала, он оказался единственным фигурантом уголовного дела, кто изъявил желание участвовать в боевых действиях. Ходатайство о прохождении службы в зоне СВО он подал совместно с адвокатом еще до вынесения приговора. Заявление было удовлетворено, и в настоящее время бывший генерал проходит службу. По словам его защитника, Драгомирецкий выполняет боевые задачи, поставленные командованием.

В 2024 году Реутовский гарнизонный военный суд признал его виновным в получении взятки в размере 19 млн рублей от подрядной организации, сотрудничавшей с Центральным округом Росгвардии. Тогда он был приговорен к девяти годам лишения свободы. Еще до вынесения приговора Драгомирецкий подал ходатайство для участия в СВО.

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