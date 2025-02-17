Суд арестовал генерал-майора Росгвардии по делу о взятке

Военный суд в Москве арестовал генерал-майора Росгвардии, экс-главу одного из департаментов ведомства Константина Рябых по делу о взятке в размере 15 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, Рябых задержали несколько дней назад. Он также был уволен с занимаемой должности.

13 февраля сообщалось, что обвиняемый в получении взяток экс-руководитель управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю Олег Зубакин отправился в зону проведения специальной военной операции.

В конце января следственное управление Следственного комитета России по Московской области сообщило о задержании бывшего высокопоставленного чиновника администрации Серпухова и трех его сообщников по обвинению в крупной коррупционной схеме. По данным следствия, обвиняемый, занимавший должность заместителя и советника главы городского округа, в период с 2023 по 2024 год получал взятки от индивидуальных предпринимателей на общую сумму не менее пяти миллионов рублей.

Ранее в Ростовской области задержали нескольких крупных чиновников.