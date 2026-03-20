В Подмосковье прошла церемония прощания с девочкой, утонувшей с друзьями в Москве-реке

ТАСС: в Звенигороде простились с девочкой, утонувшей в Москве-реке

Церемония прощания с девочкой, которая утонула в Москве-реке, прошла в подмосковном Звенигороде. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Одинцовского округа.

«Мы еще раз выражаем свои самые искренние соболезнования и готовы дальше оказывать семьям необходимую поддержку», — сказали там.

17 марта спасатели нашли тело 13-летней девочки, которая пропала вместе с двумя друзьями в подмосковном Звенигороде 7 марта. Длившаяся 10 дней масштабная поисковая операция завершена: теперь точно установлено, что все трое подростков погибли, провалившись под лед Москвы-реки. Несколькими днями ранее нашли тела двух мальчиков. Одного достали из воды в двух километрах от предполагаемого места пропажи, второго нашли в семи километрах. Что известно о трагедии — в материале «Газеты.Ru».

По словам местных жителей, место, где пропали дети, пользуется дурной славой. На реке люди нередко уходят под воду и не могут спастись самостоятельно из-за опасных водоворотов и других факторов.

Ранее два школьника провалились под лед в Оренбурге.