На видео попало, как людей разгоняют дымом от мечети Аль-Акса в Иерусалиме

CNN: в Иерусалиме впервые за 60 лет закрыли мечеть Аль-Акса

В Иерусалиме впервые за 60 лет закрыли мечеть Аль-Акса — решение приняли из соображений безопасности. Людей разгоняют с помощью дыма, сообщает телеканал CNN.

«Это беспрецедентное ограничение помешало тысячам палестинцев отметить одно из самых значимых религиозных событий года в одном из самых святых мест ислама», — говорится в заявлении Высшего президентского комитета по делам церкви в Палестине, которое цитирует канал.

На кадрах, опубликованных CNN видно, как люди убегают с улицы возле святого места, а над дорогой поднимается дым. В полиции Израиля заявили, что людей разогнали таким способом, когда они подошли к воротам.

Комплекс мечети Аль-Акса , известный евреям как Храмовая гора, является значимым как для мусульман, так и для евреев, следует из сообщения.

До этого в Иерусалиме впервые в истории временно прекратили богослужения в Храме Гроба Господня. Как сообщил католический портал Aleteia, святыню ранее уже закрывали для паломников и туристов, но сейчас впервые полностью приостановлено проведение богослужений. Ограничения введены на время Великого поста, при этом существует вероятность, что храм останется закрытым и на Пасху.

Ранее Иран предрек скорое уничтожение Израиля.