Норвежская кронпринцесса, уличенная в связях с Эпштейном, заявила, что ею манипулировали

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит, уличенная в связях с финансистом Джеффри Эпштейном в интервью NRK заявила, что ей манипулировали, но она должна взять за это ответственность.

«Для меня крайне важно взять ответственность за то, что я не проверила его прошлое более тщательно. И взять ответственность за то, что мною так манипулировали и так меня обманывали», — сказала она.

Она рассказала, что познакомилась с Эпштейном через общих знакомых, работали в сфере глобального здравоохранения и участвовали в деятельности организаций. Кронпринцесса при этом не уточнила, кто именно их познакомил. По ее словам, их связывали дружеские отношения и не более того. Метте-Марит также отметила, что не знала о преступлениях финансиста.

В феврале этого года сообщалось, что норвежская кронпринцесса более тысячи раз упоминается в новых файлах Эпштейна. Связи Метте-Марит с Эпштейном ранее уже были известны.

30 января минюст США опубликовал новую партию документов по делу Эпштейна, в файлах были фотографии с мужчиной, похожим на младшего брата короля Великобритании Карла III.



Ранее кронпринцесса Норвегии извинилась за связи с Эпштейном.