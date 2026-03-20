Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Норвежская кронпринцесса, уличенная в связях с Эпштейном, заявила, что ею манипулировали

Arnd Wiegmann/Reuters

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит, уличенная в связях с финансистом Джеффри Эпштейном в интервью NRK заявила, что ей манипулировали, но она должна взять за это ответственность.

«Для меня крайне важно взять ответственность за то, что я не проверила его прошлое более тщательно. И взять ответственность за то, что мною так манипулировали и так меня обманывали», — сказала она.

Она рассказала, что познакомилась с Эпштейном через общих знакомых, работали в сфере глобального здравоохранения и участвовали в деятельности организаций. Кронпринцесса при этом не уточнила, кто именно их познакомил. По ее словам, их связывали дружеские отношения и не более того. Метте-Марит также отметила, что не знала о преступлениях финансиста.

В феврале этого года сообщалось, что норвежская кронпринцесса более тысячи раз упоминается в новых файлах Эпштейна. Связи Метте-Марит с Эпштейном ранее уже были известны.

30 января минюст США опубликовал новую партию документов по делу Эпштейна, в файлах были фотографии с мужчиной, похожим на младшего брата короля Великобритании Карла III.

Ранее кронпринцесса Норвегии извинилась за связи с Эпштейном.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
