Москвичам пообещали солнце до конца марта

В Москве до конца марта ожидается солнечная погода, пасмурных дней быть не должно. Об этом РИА Новости заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«В последующие дни у нас уже не малооблачная погода, а переменная облачность. Может быть, появится кучевка, которая уже свойственна для первых чисел апреля, под который подходит температурный режим. Но солнце все равно будет. Не целый световой день, но солнце будет», — сказала она.

По словам синоптика, в последние дни светило яркое солнце, то есть было много прямой солнечной радиации.

«Если сейчас посмотреть на небо, то появляется перистая облачность. Это говорит о том, что возрастает доля рассеянной радиации», — пояснила Позднякова.

Также специалист отметила, что в Москве и Московской области до конца марта прогнозируется аномально теплая погода с превышением климатической нормы на 3-4 градуса. В ночные часы, добавила синоптик, при этом по-прежнему будет наблюдаться легкий морозец, а в апреле вернутся холода.

