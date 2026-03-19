Невролог назвала причины плохого самочувствия весной

Невролог Демьяновская: весной у людей меняется гормональный фон
С приходом весны многие люди не испытывают ожидаемой радости, поскольку в этот сезон у людей меняется гормональный фон. Об этом RT рассказала невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

По словам специалиста, продолжительность светового дня отражается на работе гипофиза и эпифиза — отделов мозга, регулирующих суточные ритмы и функционирование эндокринной системы. В зимнее время из-за дефицита солнечного света происходит активная выработка мелатонина, оказывающего умеренное седативное действие.

«В холодное время года, когда потребность в тепловой энергии повышается, увеличивается продукция гипофизом тиреотропного гормона (ТТГ). Он стимулирует выработку гормонов щитовидной железой, а они, в свою очередь, активируют метаболические процессы», — объяснила эксперт.

Она подчеркнула, что с приходом тепла уровень ТТГ снижается, а общий «энергетический уровень» падает. Это отражается на психоэмоциональном состоянии человека, который во время адаптации может ощущать себя уставшим.

Помимо этого, весной происходят резкие перепады атмосферного давления, температуры и геомагнитных бурь. Такая погода препятствует успешной адаптации вегетативной системы, в результате чего нарушается тонус сосудов, возникает головная боль, ломота в суставах и чувство разбитости.

