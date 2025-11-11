В Забайкалье местный житель застрелил сотрудника военной полиции

В Забайкальском крае жителя города Борзя обвинили в убийстве сотрудника военной полиции. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным журналистов, жертва вышла из подъезда вместе с друзьями, после чего, спустя некоторое время, очевидцы услышали звук выстрела. Тело полицейского нашли во дворе. В совершении преступления заподозрили мужчину, который скрылся с места происшествия на автомобиле.

В настоящее время его разыскивают. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось об инциденте в Кемерово, где мужчина не выжил после ночной стрельбы на улице.

В местном стриптиз-клубе поссорились две компании в состоянии алкогольного опьянения, так как одна из них вела себя шумно. В результате произошли драка и стрельба. Одного из участников потасовки не спасли — он получил серьезные травмы. Еще один человек с огнестрельным ранением был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Полицейские задержали всех участников стрельбы.

Ранее в МВД назвали число раненных при стрельбе в Сухуме.