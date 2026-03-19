Российские туристы покидают пляжи Египта из-за сильнейшей за несколько лет песчаной бури

Российские туристы покидают пляжи и зоны у бассейнов на курортах Египта из-за песчаной бури, которая стала одной из самых сильных за последние годы. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По его данным, отдыхающие спешно покинули пляжи Хургады. На фоне ухудшения погодных условий синоптики предупреждают, что территории отелей могут оказаться засыпаны песком.

В связи с непогодой отменены все экскурсии. Туристов просят не покидать номера, также введен запрет на купание в море.

По прогнозам, песчаная буря может продлиться около недели. Сейчас туристы пытаются вернуть средства за отмененные экскурсионные программы.

14 марта телекомпания Al Jazeera сообщила, что песчаная буря обрушилась на Газу. По данным СМИ, буря усугубила и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в регионе, усложнив жизнь вынужденных переселенцев из Палестины. Отмечается, что беженцы испытывают острую нехватку в медикаментах, вещах, а теперь еще и вынуждены страдать от последствий песчаной бури.

В тот же день мощная песчаная буря накрыла Израиль. Видимость на дорогах ухудшилась, автомобили покрылись слоем песка и пыли. Песчаную бурю в страну принесли юго-западные ветры из Северной Африки.

