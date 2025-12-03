В России создали первый в мире реагент для ликвидации нефтяной пленки в морях

Российские химики разработали уникальный реагент, способный эффективно собирать и утилизировать тончайшие нефтяные пленки, которые образуются на поверхности моря после аварий и разливов. Над составом, получившим название СН-1, работали специалисты РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, ИНХС РАН и Совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского центра. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина.

Тонкие нефтяные пленки — серьезная экологическая проблема. Их толщина часто составляет всего 0,1–0,3 миллиметра, и собрать такой слой традиционными механическими методами практически невозможно. Он блокирует поступление солнечного света и кислорода, нарушает теплообмен и разрушает подводные экосистемы. Особенно остро проблема проявляется в тропиках, через которые проходят интенсивные танкерные маршруты. Высокая температура делает нефть более жидкой, ускоряя ее растекание на огромные площади.

«Проблема разливов нефти часто ассоциируется с арктическими морями, однако тропики страдают не меньше. Нагретая нефть быстрее растекается, и стандартные методы здесь не работают», — объяснил академик РАН Алексей Дедов, руководитель проекта.

Созданный российскими учеными реагент наносится по периметру разлива. Он снижает поверхностное натяжение воды и «стягивает» нефтяную пленку, увеличивая ее толщину в 11–21 раз и уменьшая площадь загрязнения почти на 98%. В результате пленка собирается в плотные «лепешки», которые можно механически удалить или сжечь прямо на воде. Действие состава сохраняется более суток.

Испытания во Вьетнаме показали высокую эффективность СН-1 даже при сильной жаре. Тестирование прошло и в Черном море, на побережье Анапы. Реагент подходит для применения в морях и заливах между 30 и 40 градусами северной и южной широты — от Средиземного и Красного морей до части Каспия и восточной акватории Черного моря, а также в прибрежных реках и озерах, где особенно важны экологически безопасные решения.

«На работу реагента не влияет дождь, однако при волнении выше 3–4 баллов пленка начинает разрушаться. Сейчас обсуждается вопрос промышленного производства препарата», — уточнила младший научный сотрудник Баира Убушаева.

