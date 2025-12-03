На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России создали первый в мире реагент для ликвидации нефтяной пленки в морях

РГУНГ: создан реагент для тропических морей, утилизирующий нефтяную пленку
true
true
true
close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Российские химики разработали уникальный реагент, способный эффективно собирать и утилизировать тончайшие нефтяные пленки, которые образуются на поверхности моря после аварий и разливов. Над составом, получившим название СН-1, работали специалисты РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, ИНХС РАН и Совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского центра. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина.

Тонкие нефтяные пленки — серьезная экологическая проблема. Их толщина часто составляет всего 0,1–0,3 миллиметра, и собрать такой слой традиционными механическими методами практически невозможно. Он блокирует поступление солнечного света и кислорода, нарушает теплообмен и разрушает подводные экосистемы. Особенно остро проблема проявляется в тропиках, через которые проходят интенсивные танкерные маршруты. Высокая температура делает нефть более жидкой, ускоряя ее растекание на огромные площади.

«Проблема разливов нефти часто ассоциируется с арктическими морями, однако тропики страдают не меньше. Нагретая нефть быстрее растекается, и стандартные методы здесь не работают», — объяснил академик РАН Алексей Дедов, руководитель проекта.

Созданный российскими учеными реагент наносится по периметру разлива. Он снижает поверхностное натяжение воды и «стягивает» нефтяную пленку, увеличивая ее толщину в 11–21 раз и уменьшая площадь загрязнения почти на 98%. В результате пленка собирается в плотные «лепешки», которые можно механически удалить или сжечь прямо на воде. Действие состава сохраняется более суток.

Испытания во Вьетнаме показали высокую эффективность СН-1 даже при сильной жаре. Тестирование прошло и в Черном море, на побережье Анапы. Реагент подходит для применения в морях и заливах между 30 и 40 градусами северной и южной широты — от Средиземного и Красного морей до части Каспия и восточной акватории Черного моря, а также в прибрежных реках и озерах, где особенно важны экологически безопасные решения.

«На работу реагента не влияет дождь, однако при волнении выше 3–4 баллов пленка начинает разрушаться. Сейчас обсуждается вопрос промышленного производства препарата», — уточнила младший научный сотрудник Баира Убушаева.

Ранее в России создали эффективный биосорбент для очистки воды от радиации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами