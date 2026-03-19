СК установил причастного к ударам по Орлу

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

СК установил причастность украинского командира Яцкевича к атаке на Орел
РИА Новости

В Следственном комитете России установили, что к атаке на Орел в 2025 году причастен украинский командир Юрий Яцкевич. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«В рамках уголовного дела о террористической атаке по городу Орлу установлено, что к этому преступлению причастен командир 360-й отдельной береговой ракетной бригады ВМС Украины Юрий Яцкевич», — говорится в сообщении.

Украинскому военному было заочно предъявлено обвинение.

Следователи выяснили, что в декабре 2025 года именно он отдал незаконный приказ атаковать гражданские объекты в Орловской области из пусковых установок комплекса «Нептун». В результате удара повреждения получила Орловская ТЭЦ, что привело к приостановке подачи электро- и теплоснабжения 20 тыс. жителей региона. До этого Клычков сообщал, что из-за ограничений подачи отопления и горячей воды приостановили занятия в образовательных организациях и детских садах Советского района города.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!