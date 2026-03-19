СК установил причастного к ударам по Орлу

В Следственном комитете России установили, что к атаке на Орел в 2025 году причастен украинский командир Юрий Яцкевич. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«В рамках уголовного дела о террористической атаке по городу Орлу установлено, что к этому преступлению причастен командир 360-й отдельной береговой ракетной бригады ВМС Украины Юрий Яцкевич», — говорится в сообщении.

Украинскому военному было заочно предъявлено обвинение.

Следователи выяснили, что в декабре 2025 года именно он отдал незаконный приказ атаковать гражданские объекты в Орловской области из пусковых установок комплекса «Нептун». В результате удара повреждения получила Орловская ТЭЦ, что привело к приостановке подачи электро- и теплоснабжения 20 тыс. жителей региона. До этого Клычков сообщал, что из-за ограничений подачи отопления и горячей воды приостановили занятия в образовательных организациях и детских садах Советского района города.

Ранее молодую жительницу ДНР задержали за передачу данных украинской разведке.