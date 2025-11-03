В Петербурге арестовали участника «хеллоуинского» фестиваля за запрещенную символику

Красногвардейский райсуд Санкт-Петербурга назначил 12 суток административного ареста местному жителю Артему Репину, который пришел на фестиваль «Некрокомиккон» с сатанинской символикой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Суд установил, что Репина задержали 1 ноября на Красногвардейской площади, возле входа на несостоявшийся фестиваль «Некрокомиккон». Он был одет в костюм священника, в руках держал бокал с пентаграммой и изображением демона Бафомета, а также книгу с подобной символикой и надписью «Сатанинские ритуалы».

«Указанные символы относятся к международным знакам сатанистов (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) и связаны с глобальным движением сатанизма, которое решением Верховного суда Российской Федерации признано экстремистским», — сообщили в суде.

В итоге Репин был привлечен к административной ответственности по статье 20.3 КоАП РФ за публичное демонстрирование символики экстремистских организаций.

Посвященный Хэллоуину «Некрокомиккон» проводился в городе с 2016 года. В этом году он должен был пройти 1–2 ноября в выставочном зале DAA Expo на Красногвардейской площади. 1 ноября организаторы фестиваля сообщили о его отмене после жалоб властям города.

Ранее от стрельбы в США в «хэллоуикенд» пострадали более 300 человек.