В Саратове оштрафовали мужчину, вывесившего на окне флаг с пентаграммой

Суд в Саратове оштрафовал местного жителя за флаг с перевернутой пентаграммой
Житель Саратова предстал перед судом после того, как вывесил на окне своей квартиры флаг с перевернутой пентаграммой. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации журналистов, в начале марта Заводской районный суд Саратова рассмотрел дело, возбужденное в отношении 36-летнего местного жителя. Его обвинили в демонстрации экстремистской символики.

«Мужчина вывесил на окне своей квартиры флаг с перевернутой пентаграммой. В нее был вписан «сатанинский символ Бафомета в образе козлиной головы» («Международное движение сатанизма» (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) летом 2025 года признано экстремистским и запрещено на территории России. — «Газета.Ru»). Также на флаге были надписи «Левиафан», — говорится в материале.

В ходе судебного заседания фигурант полностью признал вину. Его обязали выплатить штраф в размере 2000 рублей.

8 февраля газета «Известия» написала, что сотрудники правоохранительных органов в Москве пресекли проведение вечеринки с сатанистской символикой в ночном клубе Eclipse. Всего полицейские задержали 10 участников мероприятия и его организатора.

Ранее в Санкт-Петербурге арестовали участника «хеллоуинского» фестиваля за демонстрацию пентаграммы.

 
